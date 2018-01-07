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В Кирове на баннер с тушением лесного пожара попал немецкий бомбардировщик
В Кирове жители обратили внимание на баннер с тушением пожара в лесополосе, где изображен немецкий бомбардировщик времен гитлеровской Германии He 111. Транспарант является рекламой госучреждения «Авиалесоохрана».

В Кирове на баннер с тушением лесного пожара попал немецкий бомбардировщик


Первым заострил внимание на любопытном изображении пользователь портала orfosvinstvo.d3.ru. Юзер подчеркнул, что баннер установлен уже около четырех лет назад, но никого изображение немецкого воздушного судна вовсе не смущает. Пользователь остроумно подметил, что изображенный бомбардировщик нарисован так, будто мгновение назад сбросил все свои снаряды и летит на дозаправку. Другой посетитель интернет-портала вообразил, что вместо немецкого самолета Heinkel 111 там мог прекрасно получиться военный космический корабль из медиафраншизы «Звездные войны».

Подобный маркетинговый ход может получить серьезные последствия для лесного противопожарного учреждения «Авиалесоохрана». Примером может послужить использование эстонской фирмой GasTerm в 2012 году для своего рекламного изображения фотографии ворот нацистского концлагеря Освенцим, которую в последствии потребовали удалить.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 18:25
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