Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели Swift 7
Acer представила самый тонкий ноутбук в мире, модель получила название Swift 7, гаджет технологически выполнен в виде трансформера. Наряду с этим компания выпустила и бюджетную версию - ноутбук Spin 3, он получил заводской индекс SP314-51.
Новинки относятся к 2018 модельному году. Ноутбук Swift 7 имеет алюминиевый корпус, он является наиболее тонким продуктом компании. Толщина гаджета не превышает 8,98 мм. Вместе с тем инженеры Aser нашли в корпусе место для LTE-модема. Девайс работает на Intel XMM. Отмечено, что в качестве центрального процессора используется Core i7. Разрешение IPS-экрана размером 14 дюймов составляет 1920 x 1080 пикселей. Дисплей является сенсорным, он покрыт стеклом Gorilla Glass NBT. Максимальный объём оперативной памяти гаджета LPDDR3 составляет 8 Гбайт, ёмкость SSD с интерфейсом PCIe находится на уровне 256 Гбайт.
В США новинку предложат за 1699 долларов. Бюджетный ноутбук-трансформер Acer Spin 3 является обычным ЛЭП-топом со средними характеристиками, он оценен в 599 долларов.
Новинки относятся к 2018 модельному году. Ноутбук Swift 7 имеет алюминиевый корпус, он является наиболее тонким продуктом компании. Толщина гаджета не превышает 8,98 мм. Вместе с тем инженеры Aser нашли в корпусе место для LTE-модема. Девайс работает на Intel XMM. Отмечено, что в качестве центрального процессора используется Core i7. Разрешение IPS-экрана размером 14 дюймов составляет 1920 x 1080 пикселей. Дисплей является сенсорным, он покрыт стеклом Gorilla Glass NBT. Максимальный объём оперативной памяти гаджета LPDDR3 составляет 8 Гбайт, ёмкость SSD с интерфейсом PCIe находится на уровне 256 Гбайт.
В США новинку предложат за 1699 долларов. Бюджетный ноутбук-трансформер Acer Spin 3 является обычным ЛЭП-топом со средними характеристиками, он оценен в 599 долларов.
Автор: Семен Зайцев