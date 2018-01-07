Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Технологии

Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели Swift 7
Acer представила самый тонкий ноутбук в мире, модель получила название Swift 7, гаджет технологически выполнен в виде трансформера. Наряду с этим компания выпустила и бюджетную версию - ноутбук Spin 3, он получил заводской индекс SP314-51.

Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели Swift 7

Новинки относятся к 2018 модельному году. Ноутбук Swift 7 имеет алюминиевый корпус, он является наиболее тонким продуктом компании. Толщина гаджета не превышает 8,98 мм. Вместе с тем инженеры Aser нашли в корпусе место для LTE-модема. Девайс работает на Intel XMM. Отмечено, что в качестве центрального процессора используется Core i7. Разрешение IPS-экрана размером 14 дюймов составляет 1920 x 1080 пикселей. Дисплей является сенсорным, он покрыт стеклом Gorilla Glass NBT. Максимальный объём оперативной памяти гаджета LPDDR3 составляет 8 Гбайт, ёмкость SSD с интерфейсом PCIe находится на уровне 256 Гбайт.

Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели Swift 7

В США новинку предложат за 1699 долларов. Бюджетный ноутбук-трансформер Acer Spin 3 является обычным ЛЭП-топом со средними характеристиками, он оценен в 599 долларов.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:41
Читайте также
Загрузка...
Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от
В Кирове на баннер с тушением лесного пожара
СМИ: Задержан бывший президент Ирана Махмуд
Медики снова подключили Олега Табакова к аппарату
В Латвии образовались внутренние долги по налогам
Биатлонистки сборной России заняли четвертое
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Американец пожаловался на себя в полицию за
В Красноярске продают марку царской России за 3
В Совфеде выразили сожаление об упущенных в 2017
Патриарх Кирилл призывает бороться с расслоением
Viza заблокировала предоплаченные биткоин-карты в
Добавление комментария
Последние новости
07.01, 22:00 Во Франции скончалась победительница «Евровидения-1965»
07.01, 21:40 Учёные: Человек обладает иммунитетом к генетическому
07.01, 21:20 Рестайлинговый Mercedes С-class получит плагин-гибридную
07.01, 21:02 В Аргентине неизвестные похитили из гроба труп младенца
07.01, 20:54 Чужеродный зонд на орбите Земли оказался осколком
07.01, 20:45 BLUBOO представит дешевый аналог смартфона Xiaomi Mi Mix
07.01, 20:36 Лотерейный билет принес жителю США 560 миллионов долларов
07.01, 20:27 Сын Анисиной и Джигурды в день Рождества Христова
07.01, 20:18 Температура воздуха в Москве на Рождество достигла
07.01, 20:10 В браузере Opera появилась защита от криптоджекинга
07.01, 20:03 Беспилотник США провел разведывательный полет вдоль
07.01, 19:49 Ольга Бузова заявила, что намерена до ЧМ-2018 стать
07.01, 19:40 В Сети появились рендеры нового пикапа RAM 1500
07.01, 19:28 Игрок «Ювентуса» Блез Матюиди заявил о расистских
07.01, 19:20 В Москве задержаны активисты штаба Навального
07.01, 19:12 В Башкирии найдены пропавшие 3 января сестры-подростки
07.01, 19:05 В Балашихе в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
07.01, 18:58 В Стокгольме скончался пострадавший от взрыва мужчина
07.01, 18:51 Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от пневмонии
07.01, 18:41 Acer представила самый тонкий в мире ноутбук модели