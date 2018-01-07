В Балашихе в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
В Балашихе с маршрутным такси случилась серьезная авария. Всего пострадали по меньшей мере пять человек. Инцидент, пишут региональные медиа, случился около трех часов дня 7 января.
По предварительной информации, водитель легковушки, будучи пьяным за рулем, протаранил сзади маршрутное такси. В автобусе пострадали пятеро. В ГУ МВД по региону данные о ДТП подтвердили.
На данный момент вся точная информация о дорожном инциденте в Балашихе проверяется специалистами.
По предварительной информации, водитель легковушки, будучи пьяным за рулем, протаранил сзади маршрутное такси. В автобусе пострадали пятеро. В ГУ МВД по региону данные о ДТП подтвердили.
На данный момент вся точная информация о дорожном инциденте в Балашихе проверяется специалистами.
Автор: Вера Антонова