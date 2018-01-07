Бывший президент Toyota Тацуро Тойода умер от пневмонии на 89-м году жизни
В минувшую субботу стало известно о смерти бывшего президента японской автокорпорации Toyota Тацуро Тойода. Он умер 30 декабря 2017 года на 89-м году жизни от пневмонии.
Сообщение о смерти бывшего главы компании появилось в соцсети Facebook. Тацуро Тойода являлся сыном основателя Toyota Киитиро Тойода. Он играл важную роль в международной экспансии Toyota на протяжении 80-х и 90-х годов прошлого столетия, японскую корпорацию возглавлял с 1992 по 1995 год.
Тацуро Тойода занимал также должность первого президента американской компании по производству автомобилей NUMMI. Именно это предприятие проложило путь для последующих инвестиций Toyota в свои собственные сборочные и комплектующие компании США. На данный момент там расположены 10 производственных площадок японской корпорации.
Тацуро Тойода покинул пост президента Toyota через 3 года после назначения на эту должность. Вскоре предприниматель женился на возлюбленной Аяко, с которой прожил до глубокой старости.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о смерти израильского писателя, пережившего Холокост.
Сообщение о смерти бывшего главы компании появилось в соцсети Facebook. Тацуро Тойода являлся сыном основателя Toyota Киитиро Тойода. Он играл важную роль в международной экспансии Toyota на протяжении 80-х и 90-х годов прошлого столетия, японскую корпорацию возглавлял с 1992 по 1995 год.
Тацуро Тойода занимал также должность первого президента американской компании по производству автомобилей NUMMI. Именно это предприятие проложило путь для последующих инвестиций Toyota в свои собственные сборочные и комплектующие компании США. На данный момент там расположены 10 производственных площадок японской корпорации.
Тацуро Тойода покинул пост президента Toyota через 3 года после назначения на эту должность. Вскоре предприниматель женился на возлюбленной Аяко, с которой прожил до глубокой старости.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о смерти израильского писателя, пережившего Холокост.
Автор: Воробьева Алина