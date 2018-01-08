Разработки Nexeon позволят удвоить дальность пробега электрокаров
Британская компания Nexeon предлагает заменить углеродный анод на кремниевый, что приведет к значительному увеличению расстояния, которое сможет проехать электромобиль на одном заряде. Научные исследования, в которые вложены 10 млн. евро, предлагают еще несколько вариантов для увеличения емкости литий-ионных аккумуляторов.
Например, компания Synthomer, участвующая в проекте, разработала новый вид связующего полимерного вещества, которое обеспечивает наилучшее сцепление с кремнием. Использование этого материала уменьшит потерю кремния анодом при заряде-разряде и увеличит потенциал плотности энергии элемента. В будущем исследования компании Nexeon помогут заменить использующиеся ныне аноды из графита, результатом чего станет возможно увеличить дальность пробега электрокаров примерно на 650 км.
Работы в направлении улучшения характеристик аккумуляторов ведут и другие научные подразделения. Так, химики из компании ETH Zurich, которыми руководит Максим Коваленко, решили кардинально изменить представление о литий-ионных батареях. Они предложили использовать графит, выполняющий в обычных аккумуляторах роль анода, в качестве катода, а анод изготавливать из металла. Таким образом значительно увеличивается срок службы элементов питания и существенно повышается рентабельность их производства.
Например, компания Synthomer, участвующая в проекте, разработала новый вид связующего полимерного вещества, которое обеспечивает наилучшее сцепление с кремнием. Использование этого материала уменьшит потерю кремния анодом при заряде-разряде и увеличит потенциал плотности энергии элемента. В будущем исследования компании Nexeon помогут заменить использующиеся ныне аноды из графита, результатом чего станет возможно увеличить дальность пробега электрокаров примерно на 650 км.
Работы в направлении улучшения характеристик аккумуляторов ведут и другие научные подразделения. Так, химики из компании ETH Zurich, которыми руководит Максим Коваленко, решили кардинально изменить представление о литий-ионных батареях. Они предложили использовать графит, выполняющий в обычных аккумуляторах роль анода, в качестве катода, а анод изготавливать из металла. Таким образом значительно увеличивается срок службы элементов питания и существенно повышается рентабельность их производства.
Автор: Артемов Сергей