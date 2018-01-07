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Десять машин попали в ДТП на трассе М-1 под Смоленском
На федеральной трассе М1 под Смоленском случилась массовая авария. Около трех часов назад там столкнулись порядка десяти авто. Информацию об этом пишут региональные медиа.

Десять машин попали в ДТП на трассе М-1 под Смоленском

Согласно полученным сведениям, авария случилась в районе деревни Каменка. Там один водитель из-за невнимательности и неблагоприятной погоды вовремя не смог остановить авто. Далее по принципу паровоза столкнулись все остальные транспортные средства. Серьезные травмы получили несколько человек. Их экстренно отвезли в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП на федеральной трассе М1 под Смоленском выясняются.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 18:33
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