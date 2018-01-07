Десять машин попали в ДТП на трассе М-1 под Смоленском
На федеральной трассе М1 под Смоленском случилась массовая авария. Около трех часов назад там столкнулись порядка десяти авто. Информацию об этом пишут региональные медиа.
Согласно полученным сведениям, авария случилась в районе деревни Каменка. Там один водитель из-за невнимательности и неблагоприятной погоды вовремя не смог остановить авто. Далее по принципу паровоза столкнулись все остальные транспортные средства. Серьезные травмы получили несколько человек. Их экстренно отвезли в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП на федеральной трассе М1 под Смоленском выясняются.
Согласно полученным сведениям, авария случилась в районе деревни Каменка. Там один водитель из-за невнимательности и неблагоприятной погоды вовремя не смог остановить авто. Далее по принципу паровоза столкнулись все остальные транспортные средства. Серьезные травмы получили несколько человек. Их экстренно отвезли в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП на федеральной трассе М1 под Смоленском выясняются.
Автор: Вера Антонова