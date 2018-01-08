Аналитики: Apple в 2018 году достигнет капитализации в 1 трлн долларов
Apple в этом году достигнет капитализации в 1 триллион долларов, тем самым поставив мировой рекорд. Такого мнения придерживаются западные эксперты.
Специалисты отмечают, что уже сейчас акции Apple стоят по 175 долларов за одну единицу, и общая цена компании достигает 898,5 миллионов долларов. Примечательно, что некоторые эксперты были уверены в том, что представленные в прошлом году смартфоны позволят бренду достигнуть капитализации 1 триллион, но этого не случилось, поэтому прошлогодние прогнозы переносятся на текущий год.
В этом году поклонники Apple ждут от корпорации новинок, среди которых беспроводные обновленные наушники и зарядка.
Специалисты отмечают, что уже сейчас акции Apple стоят по 175 долларов за одну единицу, и общая цена компании достигает 898,5 миллионов долларов. Примечательно, что некоторые эксперты были уверены в том, что представленные в прошлом году смартфоны позволят бренду достигнуть капитализации 1 триллион, но этого не случилось, поэтому прошлогодние прогнозы переносятся на текущий год.
В этом году поклонники Apple ждут от корпорации новинок, среди которых беспроводные обновленные наушники и зарядка.
Автор: Вера Антонова