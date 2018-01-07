В Башкирии найдены пропавшие 3 января сестры-подростки
Башкирские СМИ сообщили, что пропавшие ранее сестры 14 и 16 лет найдены, полиция и волонтеры искали девушек с 3 января. Выяснилось, что с сёстрами-подростками всё в порядке, они ночевали у своих подруг.
Медиа-издание ToDay News Ufa, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД, сообщило, что девочки живы и здоровы. С ними всё благополучно, они вернулись в свою семью на протяжении 7 января. Особо отмечено, что сёстры самостоятельно вернулись домой. Брат подростков рассказал представителям массмедиа, что девушки прочитали в социальных сетях о том, что их ищут. После этого они немедленно явились к своим близким.
Ранее, как сообщалось, студентка и лицеистка ушли из дома, сказав родителям, что хотят прогуляться по городу. Их местонахождение до сегодняшнего дня было неизвестно. Поиски девушек завершились благополучно. «Узнав, что их ищут, девочки всё-таки одумались и сами вернулись», — заявили местные волонтеры.
Медиа-издание ToDay News Ufa, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД, сообщило, что девочки живы и здоровы. С ними всё благополучно, они вернулись в свою семью на протяжении 7 января. Особо отмечено, что сёстры самостоятельно вернулись домой. Брат подростков рассказал представителям массмедиа, что девушки прочитали в социальных сетях о том, что их ищут. После этого они немедленно явились к своим близким.
Ранее, как сообщалось, студентка и лицеистка ушли из дома, сказав родителям, что хотят прогуляться по городу. Их местонахождение до сегодняшнего дня было неизвестно. Поиски девушек завершились благополучно. «Узнав, что их ищут, девочки всё-таки одумались и сами вернулись», — заявили местные волонтеры.
Автор: Семен Зайцев