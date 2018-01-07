В Стокгольме скончался пострадавший от взрыва мужчина
Получивший тяжелые ранения от взрыва около станции метрополитена под Стокгольмом мужчина 60-летнего возраста скончался в отделении больницы. Ранее информировалось о том, что данный человек был госпитализирован в тяжелом положении.
Детонация взрывного устройства произошла вследствие того, что мужчина, который прогуливался со знакомой, решил поднять лежавший возле тротуара подозрительный предмет. Человек был серьезно ранен и срочно доставлен в госпиталь также как и женщина, которую задело взрывной волной.
На данный момент местность, где случилось происшествие, полностью ограждена, там проводят работу специалисты. В полицейском управлении Стокгольма пока не выдвигают конкретных версий об инциденте, а также о механизме самого взрывного устройства. По последним сведениям, шведская полиция пока только сделала заявление, что произошедшее не имеет ничего общего с терактом.
Детонация взрывного устройства произошла вследствие того, что мужчина, который прогуливался со знакомой, решил поднять лежавший возле тротуара подозрительный предмет. Человек был серьезно ранен и срочно доставлен в госпиталь также как и женщина, которую задело взрывной волной.
На данный момент местность, где случилось происшествие, полностью ограждена, там проводят работу специалисты. В полицейском управлении Стокгольма пока не выдвигают конкретных версий об инциденте, а также о механизме самого взрывного устройства. По последним сведениям, шведская полиция пока только сделала заявление, что произошедшее не имеет ничего общего с терактом.
Автор: Дягилев Михаил