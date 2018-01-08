Пользователи Pixel и Nexus испытывают проблемы в работе устройств после обновления Android 8.1
Недавно смартфоны Google Pixel и Nexus получили обновление до Android 8.1. После этого пользователи стали жаловаться на их работу и пишут негодующие комментарии в соцсетях.
Владельцы Google Pixel и Nexus сообщают, что после обновления сенсор стал хуже реагировать на движения, и вместо секундного движения по экрану во время разблокировки или ответа на звонок, проходит 2-3 секунды. Все это время устройство пытается долго «думать».
В Google уже оповещены о данной проблеме. В ближайшее время предполагается, что ее решат.
Владельцы Google Pixel и Nexus сообщают, что после обновления сенсор стал хуже реагировать на движения, и вместо секундного движения по экрану во время разблокировки или ответа на звонок, проходит 2-3 секунды. Все это время устройство пытается долго «думать».
В Google уже оповещены о данной проблеме. В ближайшее время предполагается, что ее решат.
Автор: Вера Антонова