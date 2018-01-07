В Москве задержаны активисты штаба Навального
Несколько агитаторов Навального полицией на улицах столицы. Их обвиняют в организации незаконных пикетов.
Всего полицией взяты под стражу четыре человека: два мужчины и две женщины. Арестованные назвали действия правоохранителей "бессмысленной проверкой". Как сообщил источник, при них были агитгазеты, воздушные шары, сумки с надписями в поддержку Навального. Активисты также предоставили видео досмотра их вещей, на котором слышно, как у них требуют прекратить видеосъемку и со словами "Сударь, попридержитесь, я вас прошу", не отдают сумку одному из задержанных.
Всего полицией взяты под стражу четыре человека: два мужчины и две женщины. Арестованные назвали действия правоохранителей "бессмысленной проверкой". Как сообщил источник, при них были агитгазеты, воздушные шары, сумки с надписями в поддержку Навального. Активисты также предоставили видео досмотра их вещей, на котором слышно, как у них требуют прекратить видеосъемку и со словами "Сударь, попридержитесь, я вас прошу", не отдают сумку одному из задержанных.
Автор: Артемов Сергей