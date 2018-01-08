В Европе после удара футболиста ураган вернул мяч обратно
В Европе футболист команды из Ирландии Эана О'Коннор показал силу урагана «Элеонора». Ураганный ветер после удара вернут футбольный мяч обратно.
Эксперимент заняли на видео. Можно рассмотреть как футболист ударяет по мячу, и он улетает в направлении моря, но через какой-то промежуток времени снова возвращается обратно. Эана О'Коннор остановил его ногой.
Напомним, ураган обрушился на страны Северной Европы, а также запад. Всего в результате стихии погибли трое.
Эксперимент заняли на видео. Можно рассмотреть как футболист ударяет по мячу, и он улетает в направлении моря, но через какой-то промежуток времени снова возвращается обратно. Эана О'Коннор остановил его ногой.
Напомним, ураган обрушился на страны Северной Европы, а также запад. Всего в результате стихии погибли трое.
Автор: Вера Антонова