Рамзан Кадыров призвал Европу остановить «военное безумство США»
Рамзан Кадыров заявил о том, что руководство США дискредитирует религиозный и государственный строй и угрожает миропорядку. Президент Чеченской Республики призвал страны Европы, в том числе и Россию, остановить «военное безумство» американского государства.
Лидер Чеченской Республики упомянул также Украину, Грузию, Ирак и Ливию, так как и этих стран, согласно мнению политического деятеля, коснулась разрушительная геополитика заокеанской державы. Он отметил, что те, кто стоит у штурвала американского государства, в последнее время перестали скрывать свои истинные мотивы, всё чаще предпочитая действовать в открытую, «нагло неся ложную демократию посредством крови и огня».
Ранее политик провёл тренировочный бой с Александром Емельяненко.
В Telegram-канале Рамзан Кадыров разместил следующее сообщение: «Мир более не нуждается в дополнительных подтверждениях намерений США погрузить в военные действия всю территорию Ближнего Востока. США желают иметь вокруг РФ горячие точки, для того чтобы созерцать, как всё полыхает в огне, а люди убивают друг друга. Практически всё, что случалось с нашим государством и другими странами, было инициировано руководителями Соединённых Штатов. На протяжении последних нескольких лет американские власти направляют свои щупальца зла в три фронта: поддержка сирийской оппозиции, признание Иерусалима израильской столицей, разжигание иранской гражданской войны».
Лидер Чеченской Республики упомянул также Украину, Грузию, Ирак и Ливию, так как и этих стран, согласно мнению политического деятеля, коснулась разрушительная геополитика заокеанской державы. Он отметил, что те, кто стоит у штурвала американского государства, в последнее время перестали скрывать свои истинные мотивы, всё чаще предпочитая действовать в открытую, «нагло неся ложную демократию посредством крови и огня».
«Военное безумство США необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Это должны понять наши партнёры из Европы, осознав, что позиция России – справедливость и сохранение жизни на планете. Европейским государствам не следует трусить, но, напротив, объединиться и выступить одним фронтом против коварства, в противном случае в хаос будет погружаться всё большее число стран, дойдёт очередь и до них. Нельзя назвать демократией тот строй, когда все решения принимаются одним центром власти, следуя своим алчным интересам», – подытожил Рамзан Кадыров.
Ранее политик провёл тренировочный бой с Александром Емельяненко.
Автор: Воробьева Алина