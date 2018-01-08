Рамзан Кадыров призвал Европу остановить «военное безумство США»

В Telegram-канале Рамзан Кадыров разместил следующее сообщение: «Мир более не нуждается в дополнительных подтверждениях намерений США погрузить в военные действия всю территорию Ближнего Востока. США желают иметь вокруг РФ горячие точки, для того чтобы созерцать, как всё полыхает в огне, а люди убивают друг друга. Практически всё, что случалось с нашим государством и другими странами, было инициировано руководителями Соединённых Штатов. На протяжении последних нескольких лет американские власти направляют свои щупальца зла в три фронта: поддержка сирийской оппозиции, признание Иерусалима израильской столицей, разжигание иранской гражданской войны».



«Военное безумство США необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Это должны понять наши партнёры из Европы, осознав, что позиция России – справедливость и сохранение жизни на планете. Европейским государствам не следует трусить, но, напротив, объединиться и выступить одним фронтом против коварства, в противном случае в хаос будет погружаться всё большее число стран, дойдёт очередь и до них. Нельзя назвать демократией тот строй, когда все решения принимаются одним центром власти, следуя своим алчным интересам», – подытожил Рамзан Кадыров.

