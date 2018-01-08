Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений КНДР с Южной Кореей
Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии КНДР, выступил в массмедиа с заявлением. Северокорейский лидер считает, что необходимо создать полноценные условия для заметного улучшения политических отношений с Южной Кореей.
По мнению главы северокорейского государства, полному взаимодействию между Сеулом и Пхеньяном мешают «всевозможные неподобающие оговорки, включая влияние юридических, а также политических инструментов». В материалах, представленных в национальных медиа-изданиях, указывается, что глава государства обозначил необходимости придерживаться решительной политики, «позволяющей совершить реальный прорыв по самодовлеющему объединению».
В обращении к народу Ким Чен Ын призвал значительно улучшить взаимоотношения между двумя странами. «Не нужно ворошить прошлое, вспоминая о специфике непростых взаимоотношений с Сеулом. Необходимо улучшать связи между Югом и Севером», - подчеркнул лидер КНДР.
По мнению главы северокорейского государства, полному взаимодействию между Сеулом и Пхеньяном мешают «всевозможные неподобающие оговорки, включая влияние юридических, а также политических инструментов». В материалах, представленных в национальных медиа-изданиях, указывается, что глава государства обозначил необходимости придерживаться решительной политики, «позволяющей совершить реальный прорыв по самодовлеющему объединению».
В обращении к народу Ким Чен Ын призвал значительно улучшить взаимоотношения между двумя странами. «Не нужно ворошить прошлое, вспоминая о специфике непростых взаимоотношений с Сеулом. Необходимо улучшать связи между Югом и Севером», - подчеркнул лидер КНДР.
Автор: Семен Зайцев