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Игрок «Ювентуса» Блез Матюиди заявил о расистских оскорблениях в его адрес
Игрок туринского «Ювентуса» Блез Матюиди сделал заявление об оскорблениях в его адрес на почве расизма во время проведения матча в Кальяри. Фанаты местного клуба выкрикивали неуважительные речи с трибун стадиона.

Игрок «Ювентуса» Блез Матюиди заявил о расистских оскорблениях в его адрес


После субботнего футбольного поединка между «Ювентусом» и «Кальяри» разразился очередной конфликт с нарушением правил федерации UEFA, которая уже много лет пропагандирует взаимное уважение между соперниками вне зависимости от расовой принадлежности. Полузащитник туринского футбольного клуба Блез Матюиди заявил, что неоднократно слышал с трибун болельщиков «Кальяри» расистские оскорбительные речи и лозунги в адрес людей с черной кожей.

«Мне очень жаль людей, которые ведут себя агрессивно в отношении других всего лишь потому, что те отличаются по цвету кожи. Я не намерен отвечать на зло, потому что считаю футбол такой игрой, которая объединяет всех людей мира и делает их равными между собой», — сообщил французский полузащитник Блез Матюиди.

Пока неизвестны последствия для домашнего стадиона ФК «Кальяри». В мае прошлого года игрок футбольного клуба «Пескара» Салли Мунтари покинул поле все того же злополучного стадиона после подобных выходок местных футбольных фанатов.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 19:28
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