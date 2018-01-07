В Сети появились рендеры нового пикапа RAM 1500
В Сети опубликованы рендеры обновленного пикапа Ram 1500. Изображения были представлены российскими художниками.
Ранее автомобиль Ram 1500 выходил на рынок под маркой Dodge, но в 2011 году он получил новое название. На данный момент к продаже доступны модели 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, и все они различны между собой габаритами.
В новом Ram 1500 создатели решили отойди от традиционной внешности и несколько изменили экстерьер. Это касается переднего бампера, задней оптики и дверей, на которых теперь будут наноситься новые штампы. Презентация Ram 1500 ожидается в Детройте на грядущем в этом месяце автосалоне.
Ранее автомобиль Ram 1500 выходил на рынок под маркой Dodge, но в 2011 году он получил новое название. На данный момент к продаже доступны модели 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, и все они различны между собой габаритами.
В новом Ram 1500 создатели решили отойди от традиционной внешности и несколько изменили экстерьер. Это касается переднего бампера, задней оптики и дверей, на которых теперь будут наноситься новые штампы. Презентация Ram 1500 ожидается в Детройте на грядущем в этом месяце автосалоне.
Автор: Вера Антонова