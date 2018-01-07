Ольга Бузова заявила, что намерена до ЧМ-2018 стать тренером сборной РФ по футболу
Ольга Бузова в очередной раз поразила поклонников своими амбициозными планами, написав на странице в Instagram, что новой её целью является стать тренером сборной РФ по футболу. Знаменитость отметила: для реализации этого у неё осталось не так много времени, так как ей хочется успеть попробовать себя в новой роли до старта ЧМ-2018.
На мысль о том, что именно стать тренером российской сборной по футболу певице и не хватало для полного счастья, натолкнула Ольгу Бузову татуировка на теле одного из поклонников, посвящённая ей. Фотоизображение телеведущая продемонстрировала подписчикам Instagram, отметив, что ей, оказывается, к лицу футбольная форма.
В комментариях многие поддержали селебрити в её новых неординарных стремлениях и пожелали ей удачи. Снимок положительно оценили более 300 тысяч фолловеров.
Ранее Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой, сделав фото на отдыхе в Дубае.
На мысль о том, что именно стать тренером российской сборной по футболу певице и не хватало для полного счастья, натолкнула Ольгу Бузову татуировка на теле одного из поклонников, посвящённая ей. Фотоизображение телеведущая продемонстрировала подписчикам Instagram, отметив, что ей, оказывается, к лицу футбольная форма.
«Татуировки мне ещё никто не посвящал. Конечно же, это довольно приятно, тем более что футболом я, действительно, увлекаюсь, являясь болельщицей «Спартака». Теперь я, наконец, поняла, что для полного счастья мне осталось стать вожаком футбольного клуба, а там уже не так далеко и до тренера сборной РФ. Но крайне важно успеть провернуть всё это дело до ЧМ-2018. А почему бы и нет?» – задалась в соцсети вопросом Ольга Бузова, предложив ответить на него своим фанатам.
В комментариях многие поддержали селебрити в её новых неординарных стремлениях и пожелали ей удачи. Снимок положительно оценили более 300 тысяч фолловеров.
Ранее Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой, сделав фото на отдыхе в Дубае.
Автор: Воробьева Алина