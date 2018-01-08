Ученые: Чеснок и лук защищают организм от онкологических заболеваний
По мнению ученых, лук и чеснок оказывает мощное воздействие на организм. Овощи влияют на повышение его защитных свойств в противоборстве с онкологическими заболеваниями. Данные растения входили в рацион неандертальцев.
Специалисты разрабатывают специальную диету с данными овощами, она поможет подавлять развитие раковых клеток. Группа французских ученых провела исследование, выявив полезные свойства лука и чеснока. Именно эти овощи активно употреблялись древними людьми. Воздействие на организм человека растений чудодейственно, заявляют ученые. Они спасают от многих болезней, отмечены их противовоспалительные свойства. Людям известно об этом многие тысячелетия, луку и чесноку удаётся подавлять раковые клетки. Те, кто употребляет чеснок, лук-шалот и репчатый лук, значительно меньше рискуют заболеть раком.
В Древнем Египте активно выращивали медвежий лук, красный лук и мелкий лук-шалот, грядки с этими растениями окружали дома в древнем Вавилоне. Лук входил в рацион строителей пирамид фараонов.
Специалисты разрабатывают специальную диету с данными овощами, она поможет подавлять развитие раковых клеток. Группа французских ученых провела исследование, выявив полезные свойства лука и чеснока. Именно эти овощи активно употреблялись древними людьми. Воздействие на организм человека растений чудодейственно, заявляют ученые. Они спасают от многих болезней, отмечены их противовоспалительные свойства. Людям известно об этом многие тысячелетия, луку и чесноку удаётся подавлять раковые клетки. Те, кто употребляет чеснок, лук-шалот и репчатый лук, значительно меньше рискуют заболеть раком.
В Древнем Египте активно выращивали медвежий лук, красный лук и мелкий лук-шалот, грядки с этими растениями окружали дома в древнем Вавилоне. Лук входил в рацион строителей пирамид фараонов.
Автор: Семен Зайцев