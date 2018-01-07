В Аргентине неизвестные похитили из гроба труп младенца
В Аргентине злоумышленники похитили из могилы труп ребенка. Инцидент случился на кладбище провинции Буэнос-Айреса.
Отмечается, что все случилось в канун Рождества. Останки годовалого мальчика, умершего 10 декабря прошлого года, пропали. Они находились в специальном «временном» помещении, так как на кладбище свободного места пока не было. В очередной раз родители ребенка пришли возложить цветы к этому месту и увидели, что там никого нет.
Эксперты Аргентины считают, что к преступлению могут быть причастны люди, которые были замечены за «сатанинскими ритуалами». Проводится проверка.
Отмечается, что все случилось в канун Рождества. Останки годовалого мальчика, умершего 10 декабря прошлого года, пропали. Они находились в специальном «временном» помещении, так как на кладбище свободного места пока не было. В очередной раз родители ребенка пришли возложить цветы к этому месту и увидели, что там никого нет.
Эксперты Аргентины считают, что к преступлению могут быть причастны люди, которые были замечены за «сатанинскими ритуалами». Проводится проверка.
Автор: Вера Антонова