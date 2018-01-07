Беспилотник США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе
Пролетая над территорией Донбасса, RQ-4A Global Hawk мог вести наблюдения и за регионами России. Радиус сбора иноформации данного типа летательных аппаратов составляет 300 км, поэтому в зоне риска оказались приграничные области РФ.
По информации зарубежных авиаресурсов можно проследить траекторию движения беспилотника. Взлетев в Италии, RQ-4A Global Hawk с румынской стороны попал на украинскую территорию. Пролетая над Донецкой и Луганской областями, беспилотник оказывался на расстоянии 50 км от Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. Из Донбасса дрон летел над Херсонской областью и находился не более чем в 100 км от Крыма. Это дает основание экспертам утверждать, что с помощью беспилотника шпионили и за Россией.
По информации зарубежных авиаресурсов можно проследить траекторию движения беспилотника. Взлетев в Италии, RQ-4A Global Hawk с румынской стороны попал на украинскую территорию. Пролетая над Донецкой и Луганской областями, беспилотник оказывался на расстоянии 50 км от Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. Из Донбасса дрон летел над Херсонской областью и находился не более чем в 100 км от Крыма. Это дает основание экспертам утверждать, что с помощью беспилотника шпионили и за Россией.
Автор: Артемов Сергей