Температура воздуха в Москве на Рождество достигла рекордной отметки
В Москве на рождественские праздники температурный режим атмосферы достиг рекордной отметки — 3,5 °C выше нуля. Этот показатель на данный момент считается совершенным рекордом по температуре почти за 140 лет метеорологической истории по Москве.
Положительный температурный максимум был достигнут в воскресенье, 7 января, когда столбики термометров остановились на показателе в 3,5 °C выше нулевой отметки. Этот показатель повторил 11-летний рекорд, когда температура в столице России поднялась до аналогичного уровня.
Сотрудники метеорологической службы Москвы выдвинули предположения о дальнейшем увеличении температуры воздуха по ходу дня. Если это произойдет, то рекорд исторического характера по столице будет обновлен.
Положительный температурный максимум был достигнут в воскресенье, 7 января, когда столбики термометров остановились на показателе в 3,5 °C выше нулевой отметки. Этот показатель повторил 11-летний рекорд, когда температура в столице России поднялась до аналогичного уровня.
Сотрудники метеорологической службы Москвы выдвинули предположения о дальнейшем увеличении температуры воздуха по ходу дня. Если это произойдет, то рекорд исторического характера по столице будет обновлен.
Автор: Дягилев Михаил