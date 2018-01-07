В браузере Opera появилась защита от криптоджекинга
Пользователи Opera теперь защищены от криптоджекинга. Внедряя новое обновление, создатели браузера решили защитить клиентов от несогласованного майнинга.
Дополнение получило название NoCoin. Еще прошлой осенью с проблемой несанкционированного создания криптовалют по определенному алгоритму столкнулись пользователи агрегатора The Pirat Bay. Сначала в Opera внедрили специальную функцию, но она доступна лишь в 50Beta RC.
Примечательно, что на данный момент Opera в российском рейтинге лучших браузеров для ОС Windows занимает почетное второе место.
Дополнение получило название NoCoin. Еще прошлой осенью с проблемой несанкционированного создания криптовалют по определенному алгоритму столкнулись пользователи агрегатора The Pirat Bay. Сначала в Opera внедрили специальную функцию, но она доступна лишь в 50Beta RC.
Примечательно, что на данный момент Opera в российском рейтинге лучших браузеров для ОС Windows занимает почетное второе место.
Автор: Вера Антонова