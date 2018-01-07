Спасатели эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста
Спасателям удалось найти и экстренно эвакуировать альпиниста, сорвавшегося во время восхождения на Эльбрус. Инцидент случился днем в воскресенье 7 января.
Известно, что 37-летний альпинист прибыл из Краснодара. Он сорвался со склона Эльбруса. У него диагностированы обморожение конечностей и черепно-мозговая травма. Другие детали происшествия предстоит выяснить специалистам.
Известно, что 37-летний альпинист прибыл из Краснодара. Он сорвался со склона Эльбруса. У него диагностированы обморожение конечностей и черепно-мозговая травма. Другие детали происшествия предстоит выяснить специалистам.
Автор: Вера Антонова