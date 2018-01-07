Аппаратные кошельки спасут владельцев криптовалют от обнаруженных уязвимостей процессоров
В минувшую среду стало известно об уязвимости чипов на базе Intel, ARM и AMD, которые используются практически во всех компьютерах. Теперь пароли и различная финансовая информация может стать доступной злоумышленникам.
Майнеры криптовалют могут пострадать в первую очередь, ведь хакеры смогут похитить приватные ключи для управления биткоинами. На данный момент нет фактов кражи денежных средств со счетов, однако эксперты отмечают, что данными уязвимостями процессоров в своих целях смогут воспользоваться злоумышленники и спецслужбы. Пользователям криптовалют не рекомендуют хранить ключи на девайсах, постоянно подключенным к Сети. Как вариант безопасного хранения предлагаются аппаратные бумажники, которые не так удобны в использовании, зато не поддерживают интернет-соединение.
Майнеры криптовалют могут пострадать в первую очередь, ведь хакеры смогут похитить приватные ключи для управления биткоинами. На данный момент нет фактов кражи денежных средств со счетов, однако эксперты отмечают, что данными уязвимостями процессоров в своих целях смогут воспользоваться злоумышленники и спецслужбы. Пользователям криптовалют не рекомендуют хранить ключи на девайсах, постоянно подключенным к Сети. Как вариант безопасного хранения предлагаются аппаратные бумажники, которые не так удобны в использовании, зато не поддерживают интернет-соединение.
Автор: Артемов Сергей