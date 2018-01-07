Компания PAL-V выпустила партию летающих автомобилей
Голландская компания-производитель инновационных технологий PAL-V выпустила первую партию автомобилей PAL-V Liberty, способных совершать длительные перелеты. Организация настроена на серийном производстве моделей автомобиля.
Передвигаться по автомобильным дорогам новинка компании PAL-V может в обычном режиме, но при надобности у данного автотрансформера из специального отсека выдвигаются лопасти, чтобы машина имела возможность летать. В планы производителей входит выпуск около 90 экземпляров летающих машин. Пока назвать этот транспорт бюджетным не получится, поскольку стоимость за одну единицу инновационной техники достигает порядка 300 тыс. евро.
Следует отметить, что за год до начала серьезного выпуска такого типа автомобилей, все изначальные экземпляры были быстро распроданы. Предварительные заказы на производство личного авто оформлены аж до февраля следующего года.
Передвигаться по автомобильным дорогам новинка компании PAL-V может в обычном режиме, но при надобности у данного автотрансформера из специального отсека выдвигаются лопасти, чтобы машина имела возможность летать. В планы производителей входит выпуск около 90 экземпляров летающих машин. Пока назвать этот транспорт бюджетным не получится, поскольку стоимость за одну единицу инновационной техники достигает порядка 300 тыс. евро.
Следует отметить, что за год до начала серьезного выпуска такого типа автомобилей, все изначальные экземпляры были быстро распроданы. Предварительные заказы на производство личного авто оформлены аж до февраля следующего года.
Автор: Дягилев Михаил