Кинокритики США: Лучшим фильмом 2017 года стала трагикомедия «Леди Бёрд»
Эксперты Национального общества кинокритиков США признали трагикомедию режиссёра и сценариста Греты Гервиг «Леди Бёрд» лучшим фильмом 2017 года. Приз вручили и автору сценария кинокартины за наиболее удачную адаптацию произведения для кинематографа.
По мнению кинокритиков США, лучшей актрисой первого плана ушедшего года стала британка Салли Хокинс благодаря участию в съёмках американской фэнтезийной мелодрамы «Форма воды»; второго плана – американка Лори Меткалф за исполнение роли Мэрион Макферсон в киноленте «Леди Бёрд».
Лучшим актёром первого плана 2017 года признали Дэниэла Калуя, сыгравшего Криса Вашингтона в фильме «Прочь», второго плана –Уиллема Дефо, воплотившего на экране персонажа Бобби Хикса в американской комедийной драме «Проект „Флорида“».
Напомним, издание The Playlist лучшей картиной прошлого года назвало ленту «Моя счастливая семья».
По мнению кинокритиков США, лучшей актрисой первого плана ушедшего года стала британка Салли Хокинс благодаря участию в съёмках американской фэнтезийной мелодрамы «Форма воды»; второго плана – американка Лори Меткалф за исполнение роли Мэрион Макферсон в киноленте «Леди Бёрд».
Лучшим актёром первого плана 2017 года признали Дэниэла Калуя, сыгравшего Криса Вашингтона в фильме «Прочь», второго плана –Уиллема Дефо, воплотившего на экране персонажа Бобби Хикса в американской комедийной драме «Проект „Флорида“».
Напомним, издание The Playlist лучшей картиной прошлого года назвало ленту «Моя счастливая семья».
Автор: Воробьева Алина