В Кирове фанаты футбола напали на ЛГБТ-активистов
В Кирове болельщики местного футбольного клуба «Динамо» устроили драку с участниками ЛГБТ-сообщества. Инцидент случился в одном из супермаркетов, пишут региональные СМИ.
Драка зафиксирована 30 декабря, она попала в камеру видеонаблюдения. Позднее появились сведения, что стчка произошла не между футбольными фанатами и представителями ЛГБТ-сообществ, а между двумя конкурирующими группировками. Источник в органах сообщил, что на данный момент полиция занимается инцидентом.
Драка зафиксирована 30 декабря, она попала в камеру видеонаблюдения. Позднее появились сведения, что стчка произошла не между футбольными фанатами и представителями ЛГБТ-сообществ, а между двумя конкурирующими группировками. Источник в органах сообщил, что на данный момент полиция занимается инцидентом.
Автор: Вера Антонова