Трамп сравнил себя с Рейганом из-за «фейковой книги» и «фейковых новостей»
Дональд Трамп сравнил себя с Рональдом Рейганом. Глава государства заявил, что наблюдается схожесть фейковых источников информации, в частности новостей и книги.
Президент США проинформировал в Сети, что у него обнаружились проблемы с фейковой информацией, подобные тем, что были у Рональда Рейгана. В интернете, в аккаунте в соцсети Twitter Трамп сообщил, что не обращает внимания на фейковые новости с самого первого дня, как только он объявил, что выдвинет себя на пост главы государства. Было отмечено, что он вынужден терпеть фейковую книгу, причём её написал «дискредитированный автор». «У Рональда Рейгана существовала подобная проблема и он с ней неплохо справился. И я тоже справлюсь!», — сообщил в аккаунте президент.
Трамп заявил в национальных массмедиа, что Майкл Вульф, автор книги «Огонь и Ярость: Внутри Белого дома Трампа», сам выдумал интервью, взятое якобы у главы государства. Рональд Рейган являлся президентом США с 20 января 1981 года по 20 января 1989 года. Он был демократом, восхищался президентом Франклином Рузвельтом, активно поддерживая его экономическую программу. Ранее Дональд Трамп назвал себя гением, оценив свои умственные способности.
Президент США проинформировал в Сети, что у него обнаружились проблемы с фейковой информацией, подобные тем, что были у Рональда Рейгана. В интернете, в аккаунте в соцсети Twitter Трамп сообщил, что не обращает внимания на фейковые новости с самого первого дня, как только он объявил, что выдвинет себя на пост главы государства. Было отмечено, что он вынужден терпеть фейковую книгу, причём её написал «дискредитированный автор». «У Рональда Рейгана существовала подобная проблема и он с ней неплохо справился. И я тоже справлюсь!», — сообщил в аккаунте президент.
Трамп заявил в национальных массмедиа, что Майкл Вульф, автор книги «Огонь и Ярость: Внутри Белого дома Трампа», сам выдумал интервью, взятое якобы у главы государства. Рональд Рейган являлся президентом США с 20 января 1981 года по 20 января 1989 года. Он был демократом, восхищался президентом Франклином Рузвельтом, активно поддерживая его экономическую программу. Ранее Дональд Трамп назвал себя гением, оценив свои умственные способности.
Автор: Семен Зайцев