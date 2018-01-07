В Техасе открыли новый способ худеть без диет и занятий спортом
В американском штате Техас ученые нашли способ для похудения без специальных диет и спортивных занятий. Новое химическое изобретение способно ускорять в организме процедуру сжигания жировых отложений.
Опыты по тестированию нового лекарства провели на подопытных мышах. За 10 дней после начала приема препарата у животных наблюдалось снижение веса более чем на 6%. Отмечено, что объем так называемого светлого жира, который наиболее трудноудаляем из организма, за тот же отрезок убавился примерно на 30%.
«Первичные данные позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие такой технологии. Это совершенно новый и эффективный метод в борьбе с нарушением в организме нормального обмена веществ», — сообщил автор научных исследований Харшини Нилакантан.
Подмечено, что использование препарата не изменило аппетита у лабораторных мышей. Количество потребляемой пищи у животных осталось на прежнем уровне, а побочных эффектов совсем не было выявлено.
Опыты по тестированию нового лекарства провели на подопытных мышах. За 10 дней после начала приема препарата у животных наблюдалось снижение веса более чем на 6%. Отмечено, что объем так называемого светлого жира, который наиболее трудноудаляем из организма, за тот же отрезок убавился примерно на 30%.
«Первичные данные позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие такой технологии. Это совершенно новый и эффективный метод в борьбе с нарушением в организме нормального обмена веществ», — сообщил автор научных исследований Харшини Нилакантан.
Подмечено, что использование препарата не изменило аппетита у лабораторных мышей. Количество потребляемой пищи у животных осталось на прежнем уровне, а побочных эффектов совсем не было выявлено.
Автор: Дягилев Михаил