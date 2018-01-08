Никита Джигурда поздравил в Instagram сына с 9-летием
Наряду с супругой Мариной Анисиной, поздравившей в соцсетях своего сына с 9-летием, пожелать мальчику всех благ в Instagram решил также Никита Джигурда. Мик-Анжель-Крист родился 7 января 2009 года, через год у пары появилась дочь Эва-Влада.
В честь 9-летия наследника Никита Джигурда сочинил для сына стихотворение, которое предоставил на суд подписчикам Instagram, разместив его рядом со снимком повзрослевшего мальчика. Поклонникам понравилась фотография, в комментариях они присоединились к поздравлениям и пожелали ребёнку здоровья и благополучия.
Ранее Никита Джигурда рассказал о мотивах своего участия в эпатажных видеороликах.
В честь 9-летия наследника Никита Джигурда сочинил для сына стихотворение, которое предоставил на суд подписчикам Instagram, разместив его рядом со снимком повзрослевшего мальчика. Поклонникам понравилась фотография, в комментариях они присоединились к поздравлениям и пожелали ребёнку здоровья и благополучия.
Ранее Никита Джигурда рассказал о мотивах своего участия в эпатажных видеороликах.
Автор: Воробьева Алина