В Twitter внедрили функцию описания фото для слабовидящих
В соцсети микроблогов Twitter появилась новая функция. Теперь людям со слабым зрением можно будет получить всю информацию об опубликованных фото. Приложение работает как в десктопной версии, так и на смартфонах.
Разработчики сообщили, что эта функция активируется очень просто, нужно лишь зайти в опции и поставить галочку в категории «специальные возможности». И в веб-версии и в мобильном приложении активация происходит одинаково.
Помимо этого, теперь пользователи Twitter могут редактировать описание изображений. После активации функции под каждым кадром появляется строчка, куда можно вписать нужный текст.
Разработчики сообщили, что эта функция активируется очень просто, нужно лишь зайти в опции и поставить галочку в категории «специальные возможности». И в веб-версии и в мобильном приложении активация происходит одинаково.
Помимо этого, теперь пользователи Twitter могут редактировать описание изображений. После активации функции под каждым кадром появляется строчка, куда можно вписать нужный текст.
Автор: Вера Антонова