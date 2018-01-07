В Сети стартовали предзаказы на первый египетский смартфон модели Nile X
Египетская компания Silicon Industries представила свой первый смартфон Nile X, созданный её инженерами. На изделие открыты предварительные заказы, первым покупателям гаджеты начнут поставлять со второй половиной января.
Во всемирной сети появились фотоснимки египетского смартфона модели Nile X, презентация прошла в онлайн-режиме. Сообщается, что на новинку можно сделать предзаказ, причём не только внутри Египта, но и по всему миру. Особо отмечено, что стоимость египетского смартфона составляет 4,2 тыс. евро. В штаб-квартире компании сообщили, что клиенты, предварительно сделавшие заказ на смартфон, получат приоритетное право на первые поставки.
Мохамед Салем, президент компании SICO, заявил, что в колл-центр уже поступили десятки тысяч звонков от потенциальных покупателей, все они желают оформить бронь на новый девайс. Многие хотят узнать технические характеристики изделия и особенности приобретения его в других странах мира.
Во всемирной сети появились фотоснимки египетского смартфона модели Nile X, презентация прошла в онлайн-режиме. Сообщается, что на новинку можно сделать предзаказ, причём не только внутри Египта, но и по всему миру. Особо отмечено, что стоимость египетского смартфона составляет 4,2 тыс. евро. В штаб-квартире компании сообщили, что клиенты, предварительно сделавшие заказ на смартфон, получат приоритетное право на первые поставки.
Мохамед Салем, президент компании SICO, заявил, что в колл-центр уже поступили десятки тысяч звонков от потенциальных покупателей, все они желают оформить бронь на новый девайс. Многие хотят узнать технические характеристики изделия и особенности приобретения его в других странах мира.
Автор: Семен Зайцев