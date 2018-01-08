Ростуризм просит туроператоров информировать о риске наводнений в Европе
Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой информировать путешественников о потенциальной опасности наводнений на территории Германии и Франции. Самих туристов агентство просит внимательней следить за предстоящими погодными условиями в Европе.
Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил, что отметка уровня воды в реках на территориях Германии и Франции подскочила до предельно допустимых показателей. Причиной тому стал циклон с обильным выпадением осадков. С наступлением 2018 года на обширной области северной Европы буйствовал ураган, принесший немало убытков во многих европейских населенных пунктах. К примеру, во Франции порывы ветра были со скоростью до 110 км/ч, в горах Альп скончался лыжник, на которого упало поваленное ветром дерево, а в Германии сильнейшие ветра стали причиной перебоев в нормальной работе транспорта.
Ростуризм настоятельно просит российских туристов следить за новостями и быть предельно внимательными к изменениям в погоде над европейским континентом. Напомним, что ранее госагентство России по туризму сделало памятку для российских граждан на период проведения новогодних праздников.
Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил, что отметка уровня воды в реках на территориях Германии и Франции подскочила до предельно допустимых показателей. Причиной тому стал циклон с обильным выпадением осадков. С наступлением 2018 года на обширной области северной Европы буйствовал ураган, принесший немало убытков во многих европейских населенных пунктах. К примеру, во Франции порывы ветра были со скоростью до 110 км/ч, в горах Альп скончался лыжник, на которого упало поваленное ветром дерево, а в Германии сильнейшие ветра стали причиной перебоев в нормальной работе транспорта.
Ростуризм настоятельно просит российских туристов следить за новостями и быть предельно внимательными к изменениям в погоде над европейским континентом. Напомним, что ранее госагентство России по туризму сделало памятку для российских граждан на период проведения новогодних праздников.
Автор: Дягилев Михаил