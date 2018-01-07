В РФ за год средняя стоимость элитных автосалонов увеличилась в 12 раз
Посетители веб-ресурса для размещения объявлений Avito.ru обратили внимание на участившиеся в последнее время предложения касательно продаж в РФ элитных автосалонов. Согласно подсчётам аналитиков, за прошедшие 12 месяцев их цена увеличилась более чем в 12 раз.
Так, 4 января на указанном портале появилось объявление, согласно которому приобрести автосалон можно за 135 миллионов рублей. Авторы публикации уверяют, что покупатель получит во владение само здание, а также в аренду участок земли площадью около 2 тысяч кв. метров. Согласно тексту объявления, выручка автосалона составит 32 миллиона, расходы не превысят 30 миллионов, а чистая прибыль, таким образом, достигнет отметки в 2 миллиона рублей.
В текущем году подобное предложение стало первым в категории «Готовый бизнес». Ранее на продажу был выставлен автосалон, оцененный его владельцем в 1,2 миллиарда рублей. Уточнялось, площадка функционирует с 2005 года, её местоположение – центр российской столицы.
Эксперты отметили, что число выставляемых на продажу автосалонов продолжает расти, наряду и с их стоимостью. Если в январе прошлого года средняя цена достигала 35 миллионов, то в декабре – 440 миллионов рублей, то есть в 12,5 раз больше.
Так, 4 января на указанном портале появилось объявление, согласно которому приобрести автосалон можно за 135 миллионов рублей. Авторы публикации уверяют, что покупатель получит во владение само здание, а также в аренду участок земли площадью около 2 тысяч кв. метров. Согласно тексту объявления, выручка автосалона составит 32 миллиона, расходы не превысят 30 миллионов, а чистая прибыль, таким образом, достигнет отметки в 2 миллиона рублей.
В текущем году подобное предложение стало первым в категории «Готовый бизнес». Ранее на продажу был выставлен автосалон, оцененный его владельцем в 1,2 миллиарда рублей. Уточнялось, площадка функционирует с 2005 года, её местоположение – центр российской столицы.
Эксперты отметили, что число выставляемых на продажу автосалонов продолжает расти, наряду и с их стоимостью. Если в январе прошлого года средняя цена достигала 35 миллионов, то в декабре – 440 миллионов рублей, то есть в 12,5 раз больше.
Автор: Воробьева Алина