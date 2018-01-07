Сборная России по конькобежному спорту стала лидером по количеству медалей на домашнем чемпионате Европы
Россияне успешно выступили на чемпионате Европы в Коломне. Лидеры медального зачета и 14 различных наград - таковы достижения спортстменов из РФ.
5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали - таков результат участия конькобежцев России на домашнем европейском чемпионате. В тринадцати из четырнадцати гонок спортсмены стояли на пьедестале. Если учитывать только награды высшей пробы, то лидерами стала сборная Нидерландов, в копилке которой 6 золотых медалей, Россия на второй строчке в золотом списке. Павел Кулижников и Денис Юсков по итогам прошедших соревнований завоевали титул чемпионов Европы дважды.
5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали - таков результат участия конькобежцев России на домашнем европейском чемпионате. В тринадцати из четырнадцати гонок спортсмены стояли на пьедестале. Если учитывать только награды высшей пробы, то лидерами стала сборная Нидерландов, в копилке которой 6 золотых медалей, Россия на второй строчке в золотом списке. Павел Кулижников и Денис Юсков по итогам прошедших соревнований завоевали титул чемпионов Европы дважды.
Автор: Артемов Сергей