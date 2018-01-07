В провинции Йемена потерпел крушение самолет арабской коалиции
В провинции Йемена разбился самолет сил арабской коалиции, воздушное судно упало на контролируемую повстанцами-хуситами территорию провинции Саада, находящейся на севере страны. Двум лётчикам удалось выжить, об этом информирует телеканал Al Arabia.
Крушение самолёта произошло из-за технических неполадок, информация об этом опубликована в национальных массмедиа. Телеканал Al Arabia ссылается на данные коалиции, при этом отмечено, что пилотов спасли. Информационное Агентство Saba, контролируемое хуситами, сообщило, что воздушное судно сбито ПВО повстанцев. Отмечено, что провинция Саада расположена на границе с Саудовской Аравией, её считают опорой движения хуситов, она регулярно подвергается налётам ВВС коалиции.
Вооруженный конфликт начался в Йемене в 2014 году, одной из воюющих сторон являются отряды хуситов. Им противостоят правительственные войска и народное ополчение, преданные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Крушение самолёта произошло из-за технических неполадок, информация об этом опубликована в национальных массмедиа. Телеканал Al Arabia ссылается на данные коалиции, при этом отмечено, что пилотов спасли. Информационное Агентство Saba, контролируемое хуситами, сообщило, что воздушное судно сбито ПВО повстанцев. Отмечено, что провинция Саада расположена на границе с Саудовской Аравией, её считают опорой движения хуситов, она регулярно подвергается налётам ВВС коалиции.
Вооруженный конфликт начался в Йемене в 2014 году, одной из воюющих сторон являются отряды хуситов. Им противостоят правительственные войска и народное ополчение, преданные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Автор: Семен Зайцев