В центре Москвы мужчину избили и проломили голову
В центре Москвы полиция зафиксировала факт избиения мужчины, он получил травму головы, инцидент отмечен на Страстном бульваре. По данному эпизоду сотрудники полиции организовали проведение проверки.
Пресс-представитель ГУ МВД РФ по городу проинформировал, что мужчина был жестоко избит, ему нанесена черепно-мозговая травма. В настоящее время проверяются обстоятельства и причины произошедшего.
Пресс-представитель ГУ МВД РФ по городу проинформировал, что мужчина был жестоко избит, ему нанесена черепно-мозговая травма. В настоящее время проверяются обстоятельства и причины произошедшего.
Автор: Семен Зайцев