«Золотой глобус»: Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки»
Согласно результатам церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», проходившей в Калифорнии в минувшее воскресенье, лучшим драматическим сериалом признали «Рассказ служанки». Его ближайшими конкурентами стали «Игра престолов», «Это мы», «Очень странные дела», «Корона».
Помимо американского телесериала «Рассказ служанки», сюжет которого был адаптирован для кинематографа с одноимённого романа канадского литератора Маргарет Этвуд, специалисты отметили наградой фэнтезийной детективный фильм «Тайна Коко», признав его лучшей анимацией 2017 года. В нём повествуется о подростке, проживающем в Мексике в небогатой семье, и о его тайной мечте обучиться музыке, вопреки воле родителей, так как они верят в проклятие и не позволяют мальчику заниматься любимым делом. Главному персонажу приходится отправиться в «мир мёртвых», для того чтобы поговорить со своим любимым погибшим певцом.
Лучшей лентой на иностранном языке стала криминальная драма немецкого режиссёра Фатиха Акина «На пределе», в которой рассказывается о мгновенных переменах ранее размеренной и счастливой жизни героини фильма из-за террористического акта, унёсшего жизни её сына и супруга.
Лучшей трагикомедией кинокритики посчитали картину «Леди Бёрд», лучшей драмой – криминальная история о недобросовестных служителях закона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Помимо американского телесериала «Рассказ служанки», сюжет которого был адаптирован для кинематографа с одноимённого романа канадского литератора Маргарет Этвуд, специалисты отметили наградой фэнтезийной детективный фильм «Тайна Коко», признав его лучшей анимацией 2017 года. В нём повествуется о подростке, проживающем в Мексике в небогатой семье, и о его тайной мечте обучиться музыке, вопреки воле родителей, так как они верят в проклятие и не позволяют мальчику заниматься любимым делом. Главному персонажу приходится отправиться в «мир мёртвых», для того чтобы поговорить со своим любимым погибшим певцом.
Лучшей лентой на иностранном языке стала криминальная драма немецкого режиссёра Фатиха Акина «На пределе», в которой рассказывается о мгновенных переменах ранее размеренной и счастливой жизни героини фильма из-за террористического акта, унёсшего жизни её сына и супруга.
Лучшей трагикомедией кинокритики посчитали картину «Леди Бёрд», лучшей драмой – криминальная история о недобросовестных служителях закона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Автор: Воробьева Алина