В Сети рассекретили интерьер нового хэтчбека Hyundai Veloster
Во всемирной сети появились фотоснимки интерьера хэтчбека Hyundai Veloster, официальная презентация новинки состоится через несколько дней на автосалоне в Детройте (США ).
Официальные тендерные изображения отражают новую дизайнерскую концепцию, интерьер автомобиля выполнен в серо-белом решении. Спортивный хэтчбек относится к новому поколению южнокорейского производителя. Машина получила новое рулевое колесо, измененную панель приборов и увеличенный экран мультимедийного комплекса, предусмотрен современный блок климат-контроля. Модель относится к 2019 модельному году. Авто сохранило свою особенность - имеется одна дверь со стороны водителя и две с правой стороны кузова. Машина получила новые передний и задний бамперы, иную решетку радиатора, капот автомобиля удлинён. Имеется задний диффузор и двойные патрубки выхлопной системы, они установлены в центре, под бампером.
Головные фары и задние блок- фонари выполнены в светодиодном варианте. В линейку моторов входят 1,4 и 1,6-литровые бензиновые двигатели. Машина имеет функцию системы удержания полосы движения, видеокамеры кругового обзора и систему автоматической парковки.
Официальные тендерные изображения отражают новую дизайнерскую концепцию, интерьер автомобиля выполнен в серо-белом решении. Спортивный хэтчбек относится к новому поколению южнокорейского производителя. Машина получила новое рулевое колесо, измененную панель приборов и увеличенный экран мультимедийного комплекса, предусмотрен современный блок климат-контроля. Модель относится к 2019 модельному году. Авто сохранило свою особенность - имеется одна дверь со стороны водителя и две с правой стороны кузова. Машина получила новые передний и задний бамперы, иную решетку радиатора, капот автомобиля удлинён. Имеется задний диффузор и двойные патрубки выхлопной системы, они установлены в центре, под бампером.
Головные фары и задние блок- фонари выполнены в светодиодном варианте. В линейку моторов входят 1,4 и 1,6-литровые бензиновые двигатели. Машина имеет функцию системы удержания полосы движения, видеокамеры кругового обзора и систему автоматической парковки.
Автор: Семен Зайцев