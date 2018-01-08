ЦИК приняла документы у 15 самовыдвиженцев на выборы президента России
ЦИК уже получила документы от 15 самовыдвиженцев, которые изъявили желание поучаствовать в выборах президента России. Изначально среди желающих избираться в подобном формате было 46 потенциальных кандидатов.
Сегодня, 8 января, Центризбирком России прекратил прием заявок на участие в предвыборной кампании от кандидатур-самовыдвиженцев. За предыдущий день работы избирательной комиссии были поданы заявления от 5 претендентов. Среди числа последних изъявивших желание на принятие участия в выборах главы РФ оказались: москвич Василий Пугачев и самовыдвиженец из Челябинской области Виктор Черепанов.
Ранее в Центризбиркоме зарегистрировали свои заявки 3 группы избирателей, которые были созданы специально для поддержки самовыдвиженцев – главы России Владимира Путина, представителя движения «Возрождение» Александра Чухлебова и известного изобретателя Владимира Михайлова.
«С начальной стадии предвыборной кампании в ЦИК РФ было подано 46 извещений от граждан, выбравших для баллотирования на президентские выборы способ самовыдвижения. Свои документы предоставили на рассмотрение только треть подобных кандидатов», — содержится в сообщении ведомства.
Сегодня, 8 января, Центризбирком России прекратил прием заявок на участие в предвыборной кампании от кандидатур-самовыдвиженцев. За предыдущий день работы избирательной комиссии были поданы заявления от 5 претендентов. Среди числа последних изъявивших желание на принятие участия в выборах главы РФ оказались: москвич Василий Пугачев и самовыдвиженец из Челябинской области Виктор Черепанов.
Ранее в Центризбиркоме зарегистрировали свои заявки 3 группы избирателей, которые были созданы специально для поддержки самовыдвиженцев – главы России Владимира Путина, представителя движения «Возрождение» Александра Чухлебова и известного изобретателя Владимира Михайлова.
«С начальной стадии предвыборной кампании в ЦИК РФ было подано 46 извещений от граждан, выбравших для баллотирования на президентские выборы способ самовыдвижения. Свои документы предоставили на рассмотрение только треть подобных кандидатов», — содержится в сообщении ведомства.
Автор: Дягилев Михаил