Брэд Питт оценил вечер с «матерью драконов» Эмилией Кларк в $120 тысяч
На благотворительном мероприятии в Калифорнии в ходе аукциона был выставлен лот, предполагавший проведение одного вечера с исполнительницей роли матери драконов Эмилией Кларк. Брэд Питт готов был заплатить за дружеское рандеву $120 тысяч.
Предложенная начальная цена составляла $20 тысяч, но в ходе торгов она стала стремительно приумножаться. К примеру, экс-возлюбленный Анджелины Джоли сначала увеличил стартовую ставку в 4 раза, затем – в 6. Однако вечер с «матерью драконов» проведёт не Брэд Питт, а бизнесмен из Лос-Анджелеса, оценивший общество Эмилии Кларк и просмотр с ней одного из эпизодов «Игры престолов» в $160 тысяч.
Напомним, данный сериал уступил первенство «Рассказу служанки» в категории «Лучшая многосерийная драма».
Предложенная начальная цена составляла $20 тысяч, но в ходе торгов она стала стремительно приумножаться. К примеру, экс-возлюбленный Анджелины Джоли сначала увеличил стартовую ставку в 4 раза, затем – в 6. Однако вечер с «матерью драконов» проведёт не Брэд Питт, а бизнесмен из Лос-Анджелеса, оценивший общество Эмилии Кларк и просмотр с ней одного из эпизодов «Игры престолов» в $160 тысяч.
Напомним, данный сериал уступил первенство «Рассказу служанки» в категории «Лучшая многосерийная драма».
Автор: Воробьева Алина