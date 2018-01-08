Из Mercedes-Benz G500 4х4 от Brabus сделали гламурный внедорожник
Эксперты Brabus создали уникальный и гламурный внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4 Squared. Видео с уникальной моделью попало в Сеть.
Mercedes-Benz G500 4x4 Squared стал гламурным, обклеенным зеленой пленкой вездеходом. Также эксперты бренда увеличили колесные диски и перекрасили в красный цвет. Под капотом разместился 8-цилиндровый мотор, способный генерировать 422 лошадиные силы.
Цена на такой уникальный внедорожник не разглашается.
Mercedes-Benz G500 4x4 Squared стал гламурным, обклеенным зеленой пленкой вездеходом. Также эксперты бренда увеличили колесные диски и перекрасили в красный цвет. Под капотом разместился 8-цилиндровый мотор, способный генерировать 422 лошадиные силы.
Цена на такой уникальный внедорожник не разглашается.
Автор: Вера Антонова