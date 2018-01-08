Гаянэ Багдасарян в очередной раз выставила на показ свои ягодицы
Гаянэ Багдасарян набирает популярность в Сети благодаря своим ягодицам. Модель снова опубликовала в Instagram очередной откровенный снимок.
Пикантные фото Багдасарян выкладывает в Сеть почти каждый день. Накануне звезда вновь обнажила свои ягодицы для снимка. На нем знаменитость сидит у бассейна в откровенном купальнике и смотрит в верх. Эротичная поза и распущенные длинные локоны покорили буквально всех.
Поклонники считают, что Багдасарян выглядит соблазнительно и достаточно сексуально, но нашлись и не очень добрые фолловеры, которые в пух и прах раскритиковали фигуру модели, считая ее не достаточно идеальной.
Пикантные фото Багдасарян выкладывает в Сеть почти каждый день. Накануне звезда вновь обнажила свои ягодицы для снимка. На нем знаменитость сидит у бассейна в откровенном купальнике и смотрит в верх. Эротичная поза и распущенные длинные локоны покорили буквально всех.
Поклонники считают, что Багдасарян выглядит соблазнительно и достаточно сексуально, но нашлись и не очень добрые фолловеры, которые в пух и прах раскритиковали фигуру модели, считая ее не достаточно идеальной.
Автор: Вера Антонова