Оператор упал на концертном выступлении Елки на LiveFest
Концерт певицы Ёлки едва не был сорван, поп-звезда продемонстрировала профессионализм, не прервав исполнение песни на фестивале LiveFest. Снимавший звезду оператор не удержался на ногах и упал, но артистка продолжила петь.
Сообщается, что певица исполняла песню «Впусти музыку». В ходе прямой трансляции оператор несколько раз обошел Ёлку вокруг, создавая эффект в динамике, но неожиданно упал вместе с видеокамерой, вслед за этим специалист поднялся и ушел со сцены. Певица была шокирована произошедшим, но продолжила выступать перед зрителями.
Особо отмечено, что поп-звезда была приглашена и ведущей фестиваля на базе «Роза Хутор». Вместе с Ёлкой Life Fest ведут Мария Миногарова и Юлианна Караулова, мероприятие открылось 4 января на сцене фестиваля в Сочи. Всего выступят более 40 артистов, представляющих различные музыкальные жанры и направления, пройдут показы театральных постановок и кинофильмов, а также мастер-классы.
Сообщается, что певица исполняла песню «Впусти музыку». В ходе прямой трансляции оператор несколько раз обошел Ёлку вокруг, создавая эффект в динамике, но неожиданно упал вместе с видеокамерой, вслед за этим специалист поднялся и ушел со сцены. Певица была шокирована произошедшим, но продолжила выступать перед зрителями.
Особо отмечено, что поп-звезда была приглашена и ведущей фестиваля на базе «Роза Хутор». Вместе с Ёлкой Life Fest ведут Мария Миногарова и Юлианна Караулова, мероприятие открылось 4 января на сцене фестиваля в Сочи. Всего выступят более 40 артистов, представляющих различные музыкальные жанры и направления, пройдут показы театральных постановок и кинофильмов, а также мастер-классы.
Автор: Семен Зайцев