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В Мировом океане возрастает число «мертвых зон»
На территории Мирового океана сложилась негативная тенденция возрастания числа «мертвых зон». Отклонение от предельно допустимого содержания кислорода может послужить серьезной причиной масштабного вымирания животных.

В Мировом океане возрастает число «мертвых зон»


Начавшиеся давно процессы глобального потепления способствуют вымещению кислорода из океанских водных масс. По сведениям ученых, количество так называемых «мёртвых зон», где отсутствует кислород, на общей территории Мирового океана возросло в 10 раз. Океанологи и климатологи пришли к единому мнению, что основной причиной океанской гипоксии стал рост среднего уровня температуры на Земле. Научные исследователи утверждают, что происходящее задевает не только океанские и морские массивы, но также и основные источники пресной воды — речные артерии.

Представители Межправительственной океанографической комиссии ООН сделали заявление о критическом положении в мире океанской фауны. Специалисты сообщили, что дальнейшее снижение кислородного содержания в воде приведет к массовому вымиранию всех видов морских животных, включая занесенных в Красную книгу. Ученые видят реальное решение проблемы в незамедлительном сокращении выбросов отходов промышленных производств и ужесточении контроля содержания кислотных веществ в воде непосредственно возле крупных предприятий.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 09:32
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