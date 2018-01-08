Объем продаж аудиокассет достиг максимума за 5 лет
Продажи аудиокассет впервые за пять лет показали рекордный рост. В США по итогам прошлого года продали 170 тысяч копий, сообщили аналитики.
В сравнении с 2016 годом продажи аудиокассет возросли на 35%. Эксперты уверены, что такой скачек в 2017 году можно объяснить популярностью саундтреков франшизы «Стражи Галактики» и сериала «Очень странные дела». Кроме того в числе продаваемых кассет называются альбомы «The Eminem Show» Эминема, «Blurryface» Twenty One Pilots и «Yeezus» рэпера Канье Уэста.
В последние годы фиксируется постоянный рост популярности аудиокассет, но о возвращении их на рынок эксперты не говорят. Чаще всего такие вещи покупают коллекционеры.
В сравнении с 2016 годом продажи аудиокассет возросли на 35%. Эксперты уверены, что такой скачек в 2017 году можно объяснить популярностью саундтреков франшизы «Стражи Галактики» и сериала «Очень странные дела». Кроме того в числе продаваемых кассет называются альбомы «The Eminem Show» Эминема, «Blurryface» Twenty One Pilots и «Yeezus» рэпера Канье Уэста.
В последние годы фиксируется постоянный рост популярности аудиокассет, но о возвращении их на рынок эксперты не говорят. Чаще всего такие вещи покупают коллекционеры.
Автор: Вера Антонова