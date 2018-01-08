Уфолог назвал найденные NASA на Марсе фигурки окаменелостями червей
Сотрудники NASA обнародовали фотоснимки, сделанные марсоходом космического ведомства Rover, предложив идею, что аппарат запечатлел инопланетные фигурки в виде палок. Однако уфолог из Тайвани Скотт Варинг считает объекты ничем иным, как окаменелыми марсианскими червями.
Специалист по изучению НЛО отметил, что сфотографированные на поверхности Марса предметы имеют настолько серьёзное значение для палеонтологии, что могли бы навсегда изменить представление человечества о Вселенной. Уфолог обвинил NASA в сокрытии от граждан информации об инопланетной жизни, так как в космическом агентстве назвали «окаменелых червей с Марса» простыми фигурками продолговатой формы.
Скотт Варинг призвал сотрудников NASA признать в объектах окаменелые организмы и начать проект по их исследованию, для того чтобы обнаружить степень сходства «марсианских червей» с земными.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об увиденных жителями США и Великобритании «новогодних» НЛО.
Специалист по изучению НЛО отметил, что сфотографированные на поверхности Марса предметы имеют настолько серьёзное значение для палеонтологии, что могли бы навсегда изменить представление человечества о Вселенной. Уфолог обвинил NASA в сокрытии от граждан информации об инопланетной жизни, так как в космическом агентстве назвали «окаменелых червей с Марса» простыми фигурками продолговатой формы.
Скотт Варинг призвал сотрудников NASA признать в объектах окаменелые организмы и начать проект по их исследованию, для того чтобы обнаружить степень сходства «марсианских червей» с земными.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об увиденных жителями США и Великобритании «новогодних» НЛО.
Автор: Воробьева Алина