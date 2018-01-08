На Кузбассе ищут без вести пропавшую 7 января 8-летнюю девочку
На Кузбассе полиция разыскивает ушедшую гулять и не вернувшуюся домой 8-летнюю школьницу. О пропаже ребёнка сообщила её мать во второй половине дня, 7 января, девочка отправилась на прогулку и исчезла.
Мать ребёнка, жительница Кемеровской области, пришла в одно из отделений полиции около 23:00 (по местному времени) и сообщила о пропаже своего ребёнка. Школьница вышла гулять предположительно в 17:00, но домой не вернулась, попытки найти её силами близких родственников результатов не дали.
Пресс-офицер отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщил, что в момент исчезновения ребёнок был тепло одет. В настоящее время сотрудники полиции отрабатывают мероприятия по розыску пропавшей без вести девочки.
Мать ребёнка, жительница Кемеровской области, пришла в одно из отделений полиции около 23:00 (по местному времени) и сообщила о пропаже своего ребёнка. Школьница вышла гулять предположительно в 17:00, но домой не вернулась, попытки найти её силами близких родственников результатов не дали.
Пресс-офицер отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщил, что в момент исчезновения ребёнок был тепло одет. В настоящее время сотрудники полиции отрабатывают мероприятия по розыску пропавшей без вести девочки.
Автор: Семен Зайцев