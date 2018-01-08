Ученые: Работающие в ночную смену женщины чаще сталкиваются с раком
Женщины, которые работают в ночную смену, чаще других сталкиваются с раковыми заболеваниями. Такого мнения придерживаются китайские ученые, которые провели соответствующее исследование.
Научные работники проанализировали информацию о 3,9 миллионах респондентах. Также они изучили медицинские карты 114 тысячи раковых больных. Эксперты намеревались увидеть связь между онкологией и длительной работой в ночную смену. Оказалось, что такие представительницы прекрасного пола чаще болеют раком молочной железы, ЖКТ, раком кожи.
Объяснение тому эксперты пока что не нашли, но есть предположение, что такая статистика связана с большим количеством половых гормонов в крови, связанных с раком. За пять последних лет риски заболеть выросли на 3,3%.
Научные работники проанализировали информацию о 3,9 миллионах респондентах. Также они изучили медицинские карты 114 тысячи раковых больных. Эксперты намеревались увидеть связь между онкологией и длительной работой в ночную смену. Оказалось, что такие представительницы прекрасного пола чаще болеют раком молочной железы, ЖКТ, раком кожи.
Объяснение тому эксперты пока что не нашли, но есть предположение, что такая статистика связана с большим количеством половых гормонов в крови, связанных с раком. За пять последних лет риски заболеть выросли на 3,3%.
Автор: Вера Антонова