Японцы создали сверхчувствительный радар для обнаружения космического мусора
Японские специалисты из агентства JAXA создают специальный сверхчувствительный радар космического мусора. Он сможет обнаружить даже самые мелкие частицы, размером от 10-ти сантиметров.
По данным японских СМИ, на данный момент радар, который находится сейчас в префектуре Окаяма, в состоянии обнаружить космический мусор, размеры которого не менее 1,5 метров. Тем временем подготавливается новое устройство. Его введут в эксплуатацию в 2023 году.
Специалисты говорят, что новый радар понадобится для предотвращения столкновения космического мусора со спутниками на орбите.
По данным японских СМИ, на данный момент радар, который находится сейчас в префектуре Окаяма, в состоянии обнаружить космический мусор, размеры которого не менее 1,5 метров. Тем временем подготавливается новое устройство. Его введут в эксплуатацию в 2023 году.
Специалисты говорят, что новый радар понадобится для предотвращения столкновения космического мусора со спутниками на орбите.
Автор: Вера Антонова